Serie A: un presidente positivo, adesso test per tutti i partecipanti alla riunione (Di giovedì 10 settembre 2020) Un presidente di un club di Serie A è positivo al tampone per coronavirus. A riportare l’indiscrezione è Repubblica, che afferma come al momento non sia stato ancora ufficializzato il nome del contagiato, ma che tutti i partecipanti all’assemblea di Lega, svoltasi ieri all’Hotel Hilton di Milano, siano stati avvisati della sua positività. Il presidente positivo, sempre secondo quanto scrive Repubblica, non avrebbe portato la mascherina in diversi momenti durante la giornata in Lega, dove si è svolta un’assemblea per creare una società partecipata per la gestione dei diritti tv del campionato. adesso tutti i partecipanti verranno testati e ... Leggi su sportface

