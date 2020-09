Rrahmani e gli obiettivi: "Tornare in Champions, possiamo far bene in tutte le competizioni" (Di giovedì 10 settembre 2020) Quali sono gli obiettivi del Napoli per la stagione appena cominciata? Uno su tutti: tornate in Champions League con il piazzamento almeno da quarto posto. Leggi su tuttonapoli

RiCaliendo : @ROI05841958 Rrahmani 3.6 Maksimovic 2.4 ci credo gli girano le palle - diego_tvl : @Danynapoli97 @ADeLaurentiis Gli ha tappato già la bocca prendendo Osimhen Petagna Rrahmani Demme e Lobotka solo negli ultimi 8 mesi... - Ric1926_ : @Mattia66640560 Intendo acquisti nel mercato estivo, Rrahmani e Petagna gli abbiamo preso a Gennaio però arrivati adesso. -