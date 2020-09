Nero a metà 2, la recensione: nuove indagini per il commissariato di Rione Monti (Di giovedì 10 settembre 2020) La nostra recensione della seconda stagione di Nero a metà, in onda dal 10 settembre 2020 in prima serata su Rai 1, che riporta sul piccolo schermo le vicende di Carlo e Malik, due ispettori di polizia tanto diversi quanto simili che si muovono in una Roma multietnica ed eterogenea. Dopo il grande successo ottenuto nel 2018, torna in prima serata su Rai 1, dal 10 settembre 2020, Nero a metà 2, la seconda stagione della fiction di stampo poliziesco, coproduzione Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix, diretta da Marco Pontecorvo e Luca Facchini. I due registi portano di nuovo sul piccolo schermo la vita dell'ispettore Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola, poliziotto amato dalla sua squadra ma decisamente incline ad aggirare le regole, e il suo collega Malik Soprani, ispettore di colore ... Leggi su movieplayer

