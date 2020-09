Mps: figlia David Rossi, 'commissione inchiesta risposta a chi vuole insabbiare, esigiamo verità' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "E' una bella giornata, per noi è arrivata la migliore notizia possibile...". Così all'Adnkronos Carolina Orlandi, la figlia della compagna di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena morto nel marzo 2013. Oggi la commissione Finanze della Camera ha calendarizzato la proposta -targata Rizzetto (Fdi)- di istituire una commissione d'inchiesta sulla vicenda. "L'auspicio è che la istituiscano presto, in tempi stretti - dice Orlandi, che da anni si batte chiedendo verità sulla morte del suo padre acquisito - ora che la proposta è stata calendarizzata si lavori seriamente in questa direzione". L'organismo parlamentare, per la giovane, "può davvero cambiare le cose, far luce su ... Leggi su iltempo

Mps: Finanze Camera calendarizza commissione inchiesta su caso David Rossi

