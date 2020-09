Microsoft Patch Tuesday di Settembre 2020: 23 aggiornamenti critici (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Microsoft Patch Tuesday di Settembre 2020 corregge 129 vulnerabilità di sicurezza scoperte di recente, di queste 23 risultano essere critiche Le Patch rilasciate l’8 Settembre, interessano i sistemi operativi Microsoft Windows e vari prodotti: Microsoft Edge (basato su EdgeHTML) Microsoft Edge (basato su Chromium) Microsoft ChakraCore Internet Explorer SQL Server Motore di database Microsoft JET Servizi di Microsoft Office e Microsoft Office e app Web Microsoft Dynamics Visual Studio Microsoft Exchange Server ASP.NET Microsoft OneDrive Azure DevOps Vediamo insieme alcune ... Leggi su tuttotek

scubidueu : #windows10: la Patch Tuesday di Settembre 2020 è arrivata - leganerd : Windows 10 si aggiorna: corrette 129 vulenrabilità ? - inventuweb : Patch day Microsoft di settembre 2020: quali gli aggiornamenti più importanti - CyberSecHub0 : RT @eteria_cloud: #Microsoft: #patch per 129 #vulnerabilità, 23 critiche. Chiamati in causa #Exchange #SharePoint #Windows #Edge e servizi… - eteria_cloud : #Microsoft: #patch per 129 #vulnerabilità, 23 critiche. Chiamati in causa #Exchange #SharePoint #Windows #Edge e se… -