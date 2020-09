La donna che ha aggredito Salvini: «Non dico niente, non sono obbligata a parlare. Ho altro fare» (Di giovedì 10 settembre 2020) Muta come un pesce. Si rifiuta di parlare la donna di origine congolese che ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve strappandogli la camicia e il rosario che aveva al collo. “Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata. E non me la sento di dire niente”. Risponde così alla telefonata dell’Adnkronos. La voce inizialmente impercettibile, incerta come sommessa. Quando Auriane Fatima Bindela risponde – racconta la cronista – sembra riemergere da un sonno profondo. E’ lei lei la donna che ha colpito con violenza e rabbia il leader della Lega durante il suo tour elettorale in ... Leggi su secoloditalia

