Kevin Spacey denunciato per molestie sessuali (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovi guai per Kevin Spacey, denunciato per molestie sessuali. L’episodio risalire, secondo l’accusa, agli anni Ottanta. Le presunte vittime erano 14enni. Kevin Spacey è costretto a fare i conti con l’accusa di due persone che lo hanno denunciato per molestie sessuali. Ad accusare la stella del cinema sono l’attore Anthony Rapp e un secondo soggetto che ha chiesto di rimanere nell’anonimato. La denuncia è legata a un episodio avvenuto negli anni Ottanta. All’epoca dei fatti Rapp e il secondo soggetto erano minorenni. Quattordicenni per la precisione. Secondo al ricostruzione fornita da la Repubblica, nella denuncia si riporta una violenza sessuale da parte ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Kevin Spacey denunciato per molestie sessuali - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Nuovi guai giudiziari per l'attore due volte premio Oscar #KevinSpacey - ParamountItalia : Nuovi guai giudiziari per l'attore due volte premio Oscar #KevinSpacey - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali su due quattordicenni: «Ci invitò a casa a fare sesso» - bianca_caimi : RT @cjmimun: Nuovi guai per Kevin Spacey: l'attore e' stato denunciato per molestie sessuali dall'attore Anthony Rapp e da un altro uomo ch… -