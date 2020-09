Intervista al primo ministro del Cantone di Una Sana (Di giovedì 10 settembre 2020) Il primo ministro del Cantone di Una Sana: "Chiudere il confine orientale, l'Italia ci aiuti a fermare i migranti" Fausto Biloslavo  Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Intervista primo Una pisana alla Corte Costituzionale, parla il suo primo 'maestro': "Stupiva per l'umiltà" PisaToday Yvan Sagnet: "Il centrodestra abbandona l'aula a Lecce? Mi auguro chiedano scusa"

"Sono felice ma al tempo stesso dispiaciuto. Non mi aspettavo l'onorificenza, ma non mi aspettavo neppure che il centrodestra abbandonasse l'aula. Sono rimasto senza parole". Yvan Sagnet conosce bene ...

Trent'anni fa nasceva il primo motore di ricerca

Prima di Google e prima di Yahoo! c'era la creatura di Alan Emtage: lanciato nel settembre del 1990, Archie ha dato il via a una fondamentale rivoluzione “La prima cosa che mi chiedono sempre è come m ...

