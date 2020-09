Il Napolista - ADL positivo al Covid-19: non è asintomatico, positivo anche un familiare e un dirigente (Di giovedì 10 settembre 2020) È Aurelio De Laurentiis il presidente di Serie A positivo al coronavirus. Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Leggi su tuttonapoli

IncostanteEnza : RT @tuttonapoli: Il Napolista - ADL positivo al Covid-19: non è asintomatico, positivo anche un dirigente - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Il Napolista - ADL positivo al Covid-19: non è asintomatico, positivo anche un dirigente - tuttonapoli : Il Napolista - ADL positivo al Covid-19: non è asintomatico, positivo anche un dirigente - ForzaToro1971 : @napolista FORZA ADL!!! - emilio_giuliano : @napolista Conoscendo il soggetto, non é difficile crederlo. È inutile, #adl chest'é ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napolista ADL Galeone: "Allegri? Se Adl quest'estate lo avesse chiamato al Napoli, avrebbe accettato" IlNapolista