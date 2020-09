Hackability: design e tecnologia a impatto sociale riceve la menzione d’onore del premio Compasso d’Oro Adi (Di giovedì 10 settembre 2020) All’ADI design Museum a Milano il presidente di ADI Luciano Galimberti e il presidente di Fondazione ADI Umberto Cabini hanno consegnato ad Hackability la menzione d’Onore del XXVI premio Compasso D’ORO, uno dei più prestigiosi premi internazionali di design. Hackability è una non-profit nata a Torino nel 2016 per far incontrare le competenze di designer, maker, artigiani digitali con i bisogni (e l’inventiva) delle persone con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo Hackability ha sviluppato una metodologia di co-design e open innovation che permette alle persone con disabilità e i care giver, con il supporto di maker e designer ... Leggi su nuovasocieta

