Giappone, Yuki Nagasato è la prima donna a giocare in una squadra maschile (Di giovedì 10 settembre 2020) Yuki Nagasato sarà la prima donna in Giappone a giocare in una squadra maschile: è stata ingaggiata dall’Hayabusa Eleven Yuki Nagasato sarà la prima donna in Giappone a giocare con una squadra maschie. La 33enne calciatrice sarà l’unica donna in un team composto soltanto da uomini. Campionessa del mondo nel 2011 e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra del 2012, la Nagasato giocherà con l’Hayabusa Eleven, formazione militante nella seconda divisione Giapponese che l’ha prelevata in prestito dal Chicago Red ... Leggi su calcionews24

solo_offisielt : RT @pinksoccer024: #Giappone, Yaki Nagasato giocherà nella squadra maschile dilettantistica dell'Hayabusa Eleven ?? - pinksoccer024 : #Giappone, Yaki Nagasato giocherà nella squadra maschile dilettantistica dell'Hayabusa Eleven ??… - napolista : In Giappone una donna giocherà in una squadra maschile Si tratta di Yuki Nagasato, affermata calciatrice nipponica,… - Fantacalcio : Calcio femminile in Giappone, Yuki Nagasato giocherà con gli uomini - sportli26181512 : Svolta in Giappone: Yuki Nagasato è la prima calciatrice a giocare in un club maschile: La stella del calcio giappo… -