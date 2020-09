Finta carbonara: per un piatto gustoso con sole 340 Kcal (Di giovedì 10 settembre 2020) Siete sempre alla ricerca di un piatto gustoso da cucinare, ma che contenga poche calorie? Dovete assolutamente provare la Finta carbonara, contiene soltanto 340 calorie. Di seguito la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti. Ingredienti per fare la Finta carbonara avrete bisogno di: 160 grammi di spaghetti 150 grammi di ricotta 75 grammi di prosciutto crudo già tagliato a dadini 45 grammi di pecorino romano grattugiato Un pizzico di sale fino da cucina Un pizzico di pepe nero Q.b. di curcuma (la quantità varia a seconda alla tonalità di colore che volete dare al vostro condimento). Le dosi indicate sono per 2 persone. Come cucinare la Finta carbonara: fare cuocere gli spaghetti In una pentola versare abbondante acqua, ... Leggi su pianetadonne.blog

ReporterGourmet : Se volete preparare un primo piatto gustoso e appagante per il vostro pranzo della domenica, vi suggeriamo di prova… - nessungiorno : @max_220volt @foreveragain70 @NuovoNickname Chi serve una 'Carbonara' con la pancetta, merita l'ergastolo. Chi offr… - UnaRicetta : Finta carbonara senza uova #carbonara #senzauova -

Ultime Notizie dalla rete : Finta carbonara Rieti, Uil su Asm: «Regnini scambia fiaschi per fiaschi. Ci rivolgeremo ai legali per comportamento antisindacale» Il Messaggero