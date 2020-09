F1, deciso il futuro di Vettel: correrà per l’Aston Martin dal 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) deciso il futuro del 33enne pilota tedesco Sebastian Vettel: dopo l'annucio dell'addio di Sergio Perez alla Racing Point (che diventerà Aston Martin dal 2021), è arrivata l'ufficialità del team. La notizia era nell'aria da tempo, fin dai primi giorni successivi al mancato rinnovo con la Ferrari.Vettel all'Aston Martin: l'annuncioSebastian Vettel sarà un pilota Aston Martin dalla prossima stagione. Il pilota tedesco, 4 volte campione del mondo, dopo il mancato rinnovo con la Ferrari mette fine alle voci sul suo futuro e riparte dall’attuale Racing Point di Lawrance Stroll che dalla prossima stagione cambierà nome. "Un privilegio, sono ancora motivato", le prime dichiarazioni del ... Leggi su itasportpress

Il futuro di Nainggolan, dopo l’incontro fra la dirigenza dell’Inter e Giulini ed il summit con Antonio Conte, sembra essere deciso: resterà a Milano Il mercato dell’Inter è arrivato ad un punto di st ...

Monica Cirinnà: "Mi candido a fare la sindaca di Roma. Il Pd aspetta un big che non arriva"

Morica Cirinnà ha deciso: correrà alle primarie Pd per il sindaco di Roma. La senatrice ha intenzione di partecipare alle primarie dem per scegliere chi correrà per il posto che oggi è di Virginia Rag ...

