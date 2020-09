De Laurentiis positivo, tutti i contatti in isolamento in attesa del tampone: la situazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo ha confermato il tampone eseguito ieri. La notizia è stata data dal sito ufficiale e dai social del club. Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del club, il presidente non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Coronavirus: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. LA RIUNIONE A MILANO E IL RITORNO A CAPRI Il patron della Filmauro, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto. Ieri il numero uno azzurro si era ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DilectisG : RT @napolista: De Laurentiis positivo, Malagò: “Qualcosa non quadra” Il presidente del CONI all’Ansa: “È un amico di famiglia, lo abbraccio… - Francesco_Riz : RT @repubblica: Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi: ''Ho fatto indigestione di ostriche' [di FRANCO… -