Chi è Miguel Gobbo Diaz, Malik in Nero a metà 2 (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi è Miguel Gobbo Diaz, Malik in Nero a metà 2 Uno dei due protagonisti di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1, è Miguel Gobbo Diaz che nella fiction interpreta il poliziotto Malik. Ma chi è Miguel Gobbo Diaz? Qual è la sua storia? Si tratta di un giovane attore italiano, originario di Santo Domingo. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Miguel Angel è considerato un attore emergente dotato di grande talento. “Sono arrivato in Italia a 3 anni, e cresciuto in Veneto, e in quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono ... Leggi su tpi

Abbiamovintonoi : Ho finito cobra kai,MAMMA MIA CHE SERIE,E chi lo avrebbe mai detto, eppure mi sono appassionata! COMUNQUE TEAM MIGU… - Miguel_Ark17 : Solo Chi - Stellam85440372 : RT @dan_grossi: 'Nel mondo non c'è che due razze, diceva mia nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha.' (Miguel de Cervantes - Don C… - Maria15112786 : RT @dan_grossi: 'Nel mondo non c'è che due razze, diceva mia nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha.' (Miguel de Cervantes - Don C… - dan_grossi : 'Nel mondo non c'è che due razze, diceva mia nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha.' (Miguel de Cervantes… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Miguel Chi è Miguel Gobbo Diaz, Malik in Nero a metà 2 TPI Eugenio Franceschini età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore di “Nero a metà”

Questa sera, 10 settembre 2020, torna su Rai 1 la serie poliziesca Nero a metà 2. La seconda stagione è composta da 12 episodi divisi in sei puntante. La serie vede Claudio Amendola e Miguel Gobbo Dia ...

Guida Tv 10 settembre: Nero a metà, Chi vuol essere milionario, Tre manifesti a Ebbing. Missouri

La guida tv quotidiana della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show e attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, v ...

Questa sera, 10 settembre 2020, torna su Rai 1 la serie poliziesca Nero a metà 2. La seconda stagione è composta da 12 episodi divisi in sei puntante. La serie vede Claudio Amendola e Miguel Gobbo Dia ...La guida tv quotidiana della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show e attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, v ...