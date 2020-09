Calciomercato, colpo di scena Godin: è vicino al Cagliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Clamorosa notizia sul fronte Calciomercato. Inter e Cagliari si sono incontrare e hanno quasi chiuso una trattativa per la prossima stagione. Nainggolan? No, Godin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il difensore è molto vicino al trasferimento in Sardegna, la trattativa è ben avviata a titolo definitivo. L’uruguaiano non rientro più nei piani di Antonio Conte, il suo addio lascia spazio all’acquisto di Darmian, operazione già definita da diverso tempo. Godin ha parlato con il Cagliari ed è stato raggiunto l’accordo, si tratta anche di una scelta emozionale: la moglie del difensore, Sofia Herrera, è nata proprio a Cagliari e negli anni ’90 ha giocato il papà ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ???? #Cagliari, super colpo #Godin ?? L’uruguaiano ad un passo dal club sardo #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://… - BombeDiVlad : ???? #Cagliari, super colpo #Godin ?? L’uruguaiano ad un passo dal club sardo #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - manuel_tano98 : RT @DIMarzziio: Colpo di scena in casa @juventusfc, svanisce definitivamente #Suarez. In queste ultime ore i bianconeri hanno avviato i con… - Eurosport_IT : Il Cagliari prova a piazzare il colpo-Godin! ?? #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato colpo Calciomercato Fiorentina, che colpo: è fatta per il ritorno di Borja Valero Sport Fanpage Calciomercato Juventus, offerta per Morata! Cifre e dettagli

Arek Milik sarebbe pronto a lasciare il Napoli nelle prossime ore. Sull'attaccante polacco ci sarebbe una nuova big della Premier Un colpo per l'attacco. Arek ...

Colpo di scena Godin: è ad un passo dal Cagliari. Definita la formula del trasferimento

Colpo di scena a sorpresa nella trattativa che potrebbe portare Diego Godin lontano dall’Inter in questa sessione di calciomercato. Da tempo il calciatore è stato inserito nella lista dei possibili pa ...

Arek Milik sarebbe pronto a lasciare il Napoli nelle prossime ore. Sull'attaccante polacco ci sarebbe una nuova big della Premier Un colpo per l'attacco. Arek ...Colpo di scena a sorpresa nella trattativa che potrebbe portare Diego Godin lontano dall’Inter in questa sessione di calciomercato. Da tempo il calciatore è stato inserito nella lista dei possibili pa ...