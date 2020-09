Attivista bileorussa a TPI: “La rivolta contro Lukashenko parte dalle donne: hanno sostituito gli uomini nella protesta di piazza” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Fin quanto ci sarà Lukashenko, permarranno violenze e massacri”. Ekaterina Ziuziuk, portavoce dell’associazione “Bielorussi in Italia” commenta con noi di TPI la situazione in Bielorussia dove si inasprisce il pugno di ferro del regime di Minsk contro l’opposizione: il Consiglio di Coordinamento è stato decimato da arresti e fughe all’estero e l’ultimo membro rimasto in libertà, la premio Nobel per la Letteratura, Svetlana Alexievich, ha denunciato una tentata irruzione nel suo appartamento da parte di sconosciuti. Ieri la giornata si è aperta con l’arresto dell’avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà: il legale è stato ... Leggi su tpi

