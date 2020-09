Arrestato don Felice, la polizia lo ha colto sul fatto con un 16enne in auto (Di giovedì 10 settembre 2020) È stato di nuovo Arrestato don Felice La Rosa, l’ex parroco di Zungrì, in provincia di Vibo Valentia, già condannato a due anni e 4 mesi di carcere per prostituzione minorile. L’uomo era stato scarcerato appena pochi mesi fa dopo aver appena finito di scontare una pena per aver compiuto atti sessuali con un minore. Come riportano i quotidiani calabresi, quest’oggi gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in collaborazione con gli uomini del Commissariato di Gioia Tauro, titolari dell’indagine, lo hanno Arrestato e posto ai domiciliari in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’arresto, disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della procura, è arrivato al termine di una inchiesta condotta dai poliziotti del ... Leggi su caffeinamagazine

