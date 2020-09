Anzaldi: 'La richiesta di intervento alla Commissione Ue sul salvataggio Ferrarini apre uno scenario grave' (Di giovedì 10 settembre 2020) Onorevole Anzaldi, secondo quanto riferito da Milano Finanza - Dow Jones la Commissione Europea avrebbe acceso un faro sull'offerta Amco-Pini per Ferrarini. Che ne pensa? "La richiesta di intervento ... Leggi su globalist

Globalist.it

Onorevole Anzaldi, secondo quanto riferito da Milano Finanza - Dow Jones la Commissione Europea avrebbe acceso un faro sull'offerta Amco-Pini per Ferrarini. Che ne pensa? "La richiesta di intervento a ...REGGIO EMILIA – La richiesta al Governo è quella di intervenire per tutelare il Made in Italy, anche con l’immediata riattivazione del “tavolo di crisi” e chiarendo il ruolo di Amco, la banca di propr ...