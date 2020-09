Amco, primo semestre in forte crescita: ricavi a 54,2 milioni (+71%) (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Amco ha approvato i risultati separati e consolidati della Società relativi al primo semestre 2020. Nel 1 semestre 2020 è proseguito il percorso di crescita trainata dall’attività di investimento, portando gli Asset under Management (AuM) a 23,2 miliardi a fine periodo, di cui 56% sofferenze e 44% unlikely to pay (UTP o inadempienze probabili). Se si includono le transazioni completate, gli AuM raggiungono quota 33,8 miliardi. Nei primi sei mesi dell’anno la controllata del Ministero delle Finanze che opera nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati ha registrato un utile netto pari a 7 milioni di euro, in diminuzione del 14% rispetto lo scorso anno, impattato da rettifiche su ... Leggi su quifinanza

