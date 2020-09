Uomini e Donne: presentate le nuove troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella puntata del 9 settembre di Uomini e Donne, sono state finalmente presentate le due nuove troniste: Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Dopo Gianluca De Matteis e Davide Donadei, si completa così il cast dei tronisti di U&D per questa edizione. Jessica e Sophie le due nuove troniste e il giallo dell’età Come anticipato, durante la registrazione della puntata del 28 agosto, la prima tronista donna è Sophie, 18enne di Milano, che ha già scatenato molte polemiche per dei presunti ritocchi estetici. La ragazza, che ha lavorato come modella nello studio di Chiara Ferragni, partecipa al programma per trovare un ... Leggi su tutto.tv

