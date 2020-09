Ufficiale la data del concerto di Renato Zero su Canale5, annunciata l’uscita del primo volume della trilogia (Di mercoledì 9 settembre 2020) La data del concerto di Renato Zero su Canale5 è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle scorse settimane, è certo il giorno di messa in onda di una delle tappe del tour che ha tenuto per il supporto dell’ultimo album di inediti che ha rilasciato il 4 ottobre 2019. Il Folle sarà in tv il 29 settembre, alla vigilia del suo 70° compleanno che festeggerà con una trilogia da avviarsi proprio il 30 settembre, con la pubblicazione del terzo volume. L’annuncio è appena arrivato sui suoi canali social, che ospiteranno anche i prossimi annunci riguardanti i nuovi progetti discografici. Il concerto che andrà in onda su Canale5 è ... Leggi su optimagazine

PianetaMilan : UFFICIALE - .@acmilan, amichevole con il #Brescia: data, ora e dove vederla - #ACMilan #Milan #SempreMilan - DigitalicMag : L’evento Apple del 15 settembre è ufficiale. Definita quindi la data e l’ora. Le 19 italiane, momento in cui inizie… - OmbraDuca : RT @Marty_Loca80: Asteroide in arrivo: silenzio NASA interrotto dalla nuova data ufficiale - Marty_Loca80 : Asteroide in arrivo: silenzio NASA interrotto dalla nuova data ufficiale - lojuventino91 : FINALMENTE: XBOX SERIES X E SERIES S: PREZZO (299$/499$) E DATA UFFICIALE! -