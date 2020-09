Traffico di cardellini e allodole da Nord a Sud: smantellata gang con sette misure (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Viaggiava dal Sud al Nord dell’Italia il commercio illegale di tordi, cardellini e allodole, che avrebbe fruttato guadagni per oltre 350mila euro annui ad un’organizzazione criminale con base nel Napoletano, che è stata smantellata dai carabinieri con sette misure cautelari a carico di promotori e complici. Gli uccelli, è emerso dall’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, venivano catturati in modo illecito in zone del Sud Italia, in particolare nelle province di Salerno, Potenza, Cosenza, e Foggia, e rivenduti a privati o esercizi commerciali del Nord, soprattutto in Veneto, attraverso un sistema di trasporti organizzato ... Leggi su anteprima24

