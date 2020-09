The Witcher di Netflix potrebbe includere un'enorme scena di battaglia a Kaer Morhen nella seconda stagione (Di mercoledì 9 settembre 2020) La produzione di The Witcher è stata rimandata, quindi le riprese sono iniziate solo di recente nel Regno Unito. Ci sono state voci che la Scuola del Lupo (dove Geralt è stato addestrato) prenderà parte alla serie Netflix e questo significa che passeremo del tempo all'interno della fortezza Kaer Morhen.Ora, secondo Redanian Intelligence, lo show sta attualmente girando una scena d'azione in questo luogo iconico dei libri e dei videogiochi, con un numero di membri chiave del cast presenti.Questi includono Geralt di Rivia, Ciri, Vesemir, Lambert, Eskel, Coën e Hemrik, insieme a molti altri personaggi che si presume siano Witcher. Anche gli attori Jota Castellano, Chuey Okoye, Max Kraus e Nathanial Jacobs sarebbero stati tutti presenti per interpretare questi ... Leggi su eurogamer

snowpointexe : Io ho guardato circa 10 volte il video su aquamen, tros e the witcher e non mi stanco mai - Asgard_Hydra : The Witcher, nella seconda stagione ci sarà un'epica battaglia a Kaer Morhen? - faeryukhei : chiedo venia so tutte le battute di the witcher a memoria devo passare il tempo in qualche modo - Mannivu : Non ho idea di come la gente faccia a dire che la serie di The Witcher è bella ??????? - infoitscienza : Cyberpunk 2077 avrà il 15-20% di dialoghi parlati in più rispetto a The Witcher 3 -

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher The Witcher, nella seconda stagione ci sarà un'epica battaglia a Kaer Morhen? Everyeye Serie TV Cyberpunk 2077 avrà il 15-20% di dialoghi parlati in più rispetto a The Witcher 3 0

Cyberpunk 2077 sarà più grande di The Witcher 3: Wild Hunt anche sotto il profilo dei dialoghi parlati: saranno il 15-20% in più, rivela l'analista e insider Daniel Ahmad. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...

The Witcher, nella seconda stagione ci sarà un'epica battaglia a Kaer Morhen?

Come molte altre produzioni anche The Witcher ha subito una serie di ritardi dovuti alla pandemia ma, ora che le riprese sono iniziate a pieno regime nel Regno Unito ci giungono già i primi spoiler da ...

Cyberpunk 2077 sarà più grande di The Witcher 3: Wild Hunt anche sotto il profilo dei dialoghi parlati: saranno il 15-20% in più, rivela l'analista e insider Daniel Ahmad. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ...Come molte altre produzioni anche The Witcher ha subito una serie di ritardi dovuti alla pandemia ma, ora che le riprese sono iniziate a pieno regime nel Regno Unito ci giungono già i primi spoiler da ...