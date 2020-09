Serie A, via libera alla media company per gestire i diritti tv. C’è l’ok dei 20 club (Di mercoledì 9 settembre 2020) Svolta potenzialmente storica quella arrivata in queste ore nel corso dell’Assemblea dei club di Serie A. Tutte le 20 società hanno infatti votato all’unanimità il via libera alla nascita della media company, una nuova società che anche grazie a fondi di private equity potrà gestire i diritti televisivi e commerciali del massimo campionato italiano di calcio. Da capire adesso quali saranno i tempi tecnici per la creazione della media company e dell’inizio della sua attività. Leggi su sportface

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Svolta storica per la Lega Serie A: secondo quanto appreso, i 20 club, riuniti in assemblea a Milano, hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con co ...

Leo Duarte non convince il Milan, pronto a intervenire in questa sessione del calciomercato per prendere un altro centrale difensivo. L’ex Flamengo partirà. Le prestazioni di Leo Duarte non stanno con ...

