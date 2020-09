Scuola, chi ha i figli minori di 14 anni in quarantena farà smart working (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se la prestazione di lavoro non può essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori potrà chiedere un congedo straordinario retribuito al 50% Leggi su ilsole24ore

