Scuola, Azzolina: “Recovery Fund essenziale per rilancio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – La Scuola riparte in sicurezza grazie a “uno sforzo corale di cui il Paese deve essere orgoglioso”. Questo il messaggio lanciato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nell’informativa di oggi alla Camera. Riferendosi alle critiche giunte da più parti negli ultimi mesi riguardo alla gestione della didattica durante l’emergenza coronavirus Azzolina ha invitato a “più collaborazione, più proposte e meno scontro politico” in quanto “gli studenti, il personale della Scuola, le famiglie non meritano di ascoltare slogan e frasi ad effetto che puntano alla pancia dell’elettorato, ma non lasciano poi nulla di concreto sul tavolo”. Il Ministro ha, inoltre, rivendicato la decisione di sospendere le attività didattiche ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla sedia della Azzolina si sono seduti negli anni Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Aldo Moro, il p… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi insulta? Noi è da marzo che facciamo proposte per la scuola: assumere e stabilizzare precari… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono genitori, insegnanti e studenti che non hanno certezze e non sanno cosa dovranno fare. La Scuola… - Fratzen13 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Sulla sedia della Azzolina si sono seduti negli anni Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Aldo Moro, il pres… - Matu_78 : @Valenti07388668 @CarloCalenda @AzzolinaLucia Ho votato, voto e voterò a sinistra oggi è sempre, non attacca con me… -