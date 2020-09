Scuola, 2 positivi in un istituto dell'Aretino, disposta chiusura (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bibbiena, Arezzo,, 9 settembre 2020 - Due casi positivi tra il personale dell'istituto comprensivo Bernardo Dovizi Bibbiena , Arezzo,: la dirigente, in accordo con il Comune ha predisposto la chiusura ... Leggi su lanazione

marcodimaio : Rendiamo obbligatori i test sieriologici per il personale scolastico. Bene che il governo abbia accolto il nostro O… - fattoquotidiano : Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - Corriere : Lombardia, 2.500 prof e non docenti positivi (sui 57 mila testati) - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Scuola, 2 positivi in un istituto dell'Aretino, disposta chiusura - qn_lanazione : Scuola, 2 positivi in un istituto dell'Aretino, disposta chiusura -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola positivi Scuola: casi positivi in Alto Adige e in Calabria, a Piacenza e Reggio Emilia Il Sole 24 ORE Recuperare la fiducia (insieme con il latino)

Mirko è stato il primo a tornare, il primo della sua classe a varcare nuovamente il portone dell'istituto dalla fine di febbraio, quando la scuola era stata chiusa. Si è tinto i capelli di ...

Azzolina: "La scuola è il luogo meno rischioso di tutti"

"La scuola è il luogo meno rischioso: ci sono delle regole, delle misure sanitarie, ma anche adulti preparati". Lo ha affermato, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell'Istruzione, ...

Mirko è stato il primo a tornare, il primo della sua classe a varcare nuovamente il portone dell'istituto dalla fine di febbraio, quando la scuola era stata chiusa. Si è tinto i capelli di ..."La scuola è il luogo meno rischioso: ci sono delle regole, delle misure sanitarie, ma anche adulti preparati". Lo ha affermato, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell'Istruzione, ...