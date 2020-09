Rovato, droga e lucciole in hotel: sentenza a fine mese (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Daniele Grasselli non ha mai gestito alcun giro di ragazze né ha spacciato". Parola dell'avvocato Patrizia Scalvi, che ieri in aula ha chiesto l'assoluzione per l'ex titolare dell'hotel Miramonte di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Rovato droga Droga e lucciole in hotel, sentenza a fine mese Il Giorno Droga e lucciole in hotel, sentenza a fine mese

"Daniele Grasselli non ha mai gestito alcun giro di ragazze né ha spacciato". Parola dell’avvocato Patrizia Scalvi, che ieri in aula ha chiesto l’assoluzione per l’ex titolare dell’hotel Miramonte di ...

Droghe, il consumo è diffuso Ma pochi giovani chiedono aiuto

Francesca Manfredi è morta per un mix letale di droga e alcool. Ma questa pratica — di consumare più sostanze e unire il tutto all’abuso di superalcolici — è un’abitudine molto più diffusa di quel che ...

"Daniele Grasselli non ha mai gestito alcun giro di ragazze né ha spacciato". Parola dell’avvocato Patrizia Scalvi, che ieri in aula ha chiesto l’assoluzione per l’ex titolare dell’hotel Miramonte di ...Francesca Manfredi è morta per un mix letale di droga e alcool. Ma questa pratica — di consumare più sostanze e unire il tutto all’abuso di superalcolici — è un’abitudine molto più diffusa di quel che ...