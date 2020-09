Pensionati partono per una lunga vacanza: i loro corpi trovati in fondo a un pozzo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Erano partiti da San Diego per il Messico con l’idea di godersi la pensione e la vita. Ma i loro corpi sono stati ritrovati in fondo a un pozzo. Ian Hirschshohn, 78, e Kathy Harvey, 73 erano spariti da qualche giorno quando le autorità, che sospettano si tratti di omicidio, hanno ritrovato i loro resti nella remota zona di Ensenada, Mexico’s Baja California. Sono stati i vicini di casa e i figli a dare l’allarme: la loro vacanza doveva concludersi il primo di settembre ma dopo il 28 agosto, data in cui Kathy ha chiamato il figlio, non si è saputo più niente. Stando a quanto riportato dalla CBS-TV, la Toyota blu della coppia è stata ritrovata tre ore a nord rispetto a El Socorrito, località dove si ... Leggi su ilfattoquotidiano

AndreaCorea1 : @MatteoDeRose Guarda caso gli attacchi partono dai giornalisti della prima repubblica ora pensionati parlanti alle radio -

Riforma pensioni, Brambilla: bloccare i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità anticipata e nuova flessibilità in uscita. Ultime notizie su riforma pensioni. LaPresse Claudio Durigon difen ...

Novità e scadenze fiscali settembre 2020. Il mese di settembre per le scadenze fiscali è un mese importante, sia per le partite Iva che per i dipendenti e i pensionati. A fine mese scade il termine pe ...

