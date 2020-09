Oscar: l'inclusione diventerà un requisito necessario per il miglior film dal 2024 (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'Academy cambia le regole e pone l'inclusione come requisito necessario dal 2024 per le pellicole che ambiscono alla categoria di miglior film. Le battaglie politiche degli ultimi anni hanno avuto un primo risultato a Hollywood: l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di cambiare le sue regole ponendo l'inclusione come requisito necessario delle pellicole che ambiscono all'Oscar per il miglior film dal 2024. La mossa dell'Academy si inquadra negli sforzi di promuovere la diversità e risolvere i problemi sistemici dell'industria cinematografica. Dal 2024 le pellicole dovranno rispettare certi criteri in termini di rappresentazione ... Leggi su movieplayer

Un film da non perdere, una storia vera sulla scintillante vita di una delle più brave, talentuose e poliedriche stelle della old Hollywood: JUDY GARLAND… e sì, proprio lei, la mamma di LIZA MINNELLI!

