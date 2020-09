Omicidio di Colleferro: basta con la sociologia un tanto al chilo (anche a destra) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – La sinistra e buona parte dei media mainstream che pendono da quella parte hanno già deciso: ad uccidere Willy Monteiro Duarte sono stati i fascisti. Il fatto che gli investigatori abbiano da subito escluso il movente razziale e che dei quattro indagati non si conoscano le simpatie politiche non importa: l’Omicidio di Colleferro è la conseguenza di una sottocultura fascistoide e della mascolinità tossica che traspare da quelle foto con le pose da duri. Tutto quello che può essere ascritto alla violenza e alla prepotenza diventa “fascista”, vale per l’MMA così come per i presunti atteggiamenti stile Gomorra. Quello che colpisce nel racconto giornalistico della morte del povero Willy non è solo la sovraesposizione mediatica, evidentemente motivata dalle origini ... Leggi su ilprimatonazionale

