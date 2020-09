No vax: una mappa ne evidenzia i danni causati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Recentemente il fenomeno dell’antivaccinazione diffuso dai no vax si è allargato a macchia d’olio nel mondo. Quali sono state le conseguenze? Le vaccinazioni sono uno degli aspetti più incredibili della medicina moderna. Possono far sparire dalla società malattie letali e salvare innumerevoli vite. Talvolta però la memoria collettiva sembra dimenticare gli effetti devastanti che alcune di queste malattie hanno causato solo pochi decenni fa. Recentemente, per ragioni che non sono basate sulla scienza o sulla logica, molti genitori hanno apertamente rifiutato di vaccinare i propri figli. Come conseguenza dell’antivaccinazione sfortunatamente diverse malattie facilmente gestibili sono riemerse nel mondo. Il Council on Foreign Relations ha rilasciato una mappa interattiva che descrive in dettaglio l’esito catastrofico di ... Leggi su tuttotek

"Non ci dobbiamo preoccupare per quanto accaduto con il vaccino di Astrazeneca, il sistema di controllo funziona e lo fa molto bene. L'azienda ha bloccato la sperimentazione per buona pace dei no-vax ...

"Dispiace per lo stop alla sperimentazione, ma è il segnale che le aziende stanno lavorando con serietà, trasparenza e controllando i dati. Questo è l'argomento più forte che noi possiamo avere nei co ...

