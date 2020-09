Microsoft Xbox Series S, confermati data d’uscita e prezzo ufficiale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ore dopo che la console Xbox Series S di Microsoft è stata ampiamente diffusa, l’azienda è andata a confermare la sua esistenza. In un tweet, Microsoft descrive la Series S come un’offerta di “prestazioni di prossima generazione nella più piccola Xbox di sempre” ed indica il prezzo di 299 dollari, come precedentemente trapelato. In Europa costerà 249,99 euro circa. Arriverà il 10 novembre, ha rivelato l’azienda in un nuovo trailer più tardi nel corso della giornata. L’immagine di accompagnamento dà una visione migliore della Serie S rispetto alla prima immagine trapelata, mostrando quanto sia sottile e confermando la mancanza di un disco drive. Come per ... Leggi su nonsolo.tv

