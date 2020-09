Meteo Roma: previsioni per giovedì 10 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 10 settembre Generale assenza di fenomeni nel corso della giornata: i cieli saranno sereni nelle ore mattutine e irregolarmente nuvolosi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 10 settembre Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso della mattinata; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare dando luogo a piogge e temporali sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle zone interne con molte nubi sparse. Meteo Italia: previsioni per giovedì 10 ... Leggi su romadailynews

