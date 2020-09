La denuncia di un prete contro due marocchini: “Era la prima volta” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un prete denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un rapporto sessuale. E’ successo in una parrocchia dell’Alta Padovana Alta Padovana, frazione di Camposampierese. Due fratelli marocchini sono stati arrestati dopo aver ricattato il sacerdote del paese per il rapporto sessuale avvenuto in casa sua. “O mi dai 40mila euro o racconto a tutto il … L'articolo La denuncia di un prete contro due marocchini: “Era la prima volta” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

geppy2911 : Prete denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un rapporto sessua... - Bart__Alex : Un prete denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un rapporto sessuale: 'Era la mia prima volta...' Aspett… - pensivin : Un prete denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un rapporto sessuale: 'Era la mia prima volta...' - MastroTitta9 : Il solito prete frocio della setta denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un pompino con l'ingoio: 'Era la… - Salvato75735378 : Don Fortunato Di Noto, la denuncia del prete 'cacciatore di maniaci': 'Donne pedofili, una notevole crescita'. -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia prete Un prete denuncia due marocchini che lo ricattavano dopo un rapporto sessuale: "Era la mia prima volta..." Liberoquotidiano.it La Diocesi sul ricatto sessuale al parroco: "C'è dolore. Valuteremo la posizione del sacerdote"

Intanto il gip del Tribunale di Padova ha convalidato l'arresto dei due fratelli marocchini accusati di estorsione a sfondo sessuale a carico di un sacerdote dell'Alta Padovana CAMPODARSEGO. Il Gip de ...

Padre Luca Bucci: il prete denunciato per molestie è il fratello del sindaco di Genova

Due nuovi fascicoli aperti dai pubblici ministeri di Genova e Savona dopo una denuncia della Rete L'Abuso, associazione fondata da Francesco Zanardi, chiamano in causa Padre Luca Bucci, fratello del s ...

Intanto il gip del Tribunale di Padova ha convalidato l'arresto dei due fratelli marocchini accusati di estorsione a sfondo sessuale a carico di un sacerdote dell'Alta Padovana CAMPODARSEGO. Il Gip de ...Due nuovi fascicoli aperti dai pubblici ministeri di Genova e Savona dopo una denuncia della Rete L'Abuso, associazione fondata da Francesco Zanardi, chiamano in causa Padre Luca Bucci, fratello del s ...