Incendio rade al suolo campo migranti a Lesbo: "Più di 12.000 sfollati" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante la notte è scoppiato un Incendio nel campo rifugiati di Moria, sull’isola greca di Lesbo: All’interno della struttura Più grande d’Europa vivevano circa 12.700 richiedenti asilo (numero che supera di circa quattro volte la capienza massima dell’accampamento). Attualmente, non risultano esserci vittime. Non sono ancora chiare le cause dell’Incendio. Le prime versioni, ancora non confermate, affermerebbero che le fiamme siano state provocate in seguito alle proteste di alcuni migranti che contestavano le misure di restrizione per il corona virus. La località di Moria, infatti, è attualmente in pieno lockdown e dopo la positività di un residente somalo riscontrata la scorsa settimana le misure sono state ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Incendio rade L’incendio rade al suolo un’azienda di pollami – FOTO e VIDEO Youtvrs Spaventoso incendio a Montoro: montagna in fiamme, code di auto sulla superstrada – VIDEO

Uno spaventoso incendio sta colpendo in queste ore Montoro. Le fiamme si stanno propagando lungo l’intero versante della montagna che guarda la piana montorese. L’evento sta richiamando l’attenzione d ...

La Sea Watch 4 arrivata in rada a Palermo, tra poco inizia il trasbordo dei migranti sulla Gnv

14:27Caso sospetto di Coronavirus: chiusa la Corte dei conti a Palermo 14:26Focolaio di Covid19 a Taormina e Giardini Naxos, 14 contagiati 14:26La Sea Watch 4 arrivata in rada a Palermo, tra poco iniz ...

