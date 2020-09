Google, Apple e Dropbox: i servizi cloud finiscono sotto la lente dell’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’AGCM (Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato) ha avviato ben sei istruttorie nei confronti di Google, Apple e Dropbox per quanto riguarda i rispettivi servizi di cloud computing. I procedimenti sono relativi a presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori e alla eventuale presenza di clausole vessatorie nelle condizioni contrattuali. Scendendo maggiormente nel dettaglio, L’AGCM ha segnalato la mancanza di indicazioni chiare e adeguate sulla raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati dell’utente per quanto riguarda i servizi cloud di tutte le aziende coinvolte, ... Leggi su ilfattoquotidiano

