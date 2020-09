Gismondo: «Sul vaccino un intoppo, servono anni. E potrebbe non arrivare mai» (Di mercoledì 9 settembre 2020) La direttrice del laboratorio di Microbiologica clinica dell’ospedale «Sacco» di Milano, dopo lo stop alla sperimentazione di AstraZeneca: «Non dovremmo delegare solamente al vaccino la soluzione dei nostri problemi» Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo Sul Gismondo: "Vaccino entro l'anno utopia scientificamente infondata" Adnkronos Vaccino Oxford, Gismondo: «Normale intoppo, servono anni. E potrebbe non arrivare mai»

La direttrice del laboratorio di Microbiologica clinica dell’ospedale «Sacco» di Milano, dopo lo stop alla sperimentazione di AstraZeneca: «Non dovremmo delegare solamente al vaccino la soluzione dei ...

Vaccino, AstraZeneca sospende il test: "Reazione anomala"

Sospesi tutti i test clinici per il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, dopo che un partecipante ha avuto una "sospetta reazione avversa" nel Regno Uni ...

La direttrice del laboratorio di Microbiologica clinica dell'ospedale «Sacco» di Milano, dopo lo stop alla sperimentazione di AstraZeneca: «Non dovremmo delegare solamente al vaccino la soluzione dei ...