Frosinone-Roma, Villar: “Voglio giocare di più, sono pronto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sto lavorando bene e mi sento pronto per iniziare il campionato. Spero di giocare di più rispetto alla stagione scorsa. Manca una settimana all’inizio della Serie A e queste partite sono utili per mettere benzina nelle gambe”. Lo ha dichiarato Gonzalo Villar ai microfoni di Roma TV dopo l’amichevole vinta dalla Roma per 4-1 sul Frosinone allo stadio Stirpe. Poi sull’infortunio di Zaniolo, reduce dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro: “Ero a casa quando ho letto la notizia e gli ho scritto subito. Speriamo torni presto”, ha concluso il centrocampista spagnolo Leggi su sportface

