Europei U.18: azzurri ko con la Bulgaria (Di mercoledì 9 settembre 2020) MARSICOVETERE, POTENZA,- A Marsicovetere nell'ultima giornata della fase a gironi del Campionato Europeo under 18 maschile l'Italia ha ceduto 2-3, 25-16, 13-25, 24-26, 25-21, 11-15, contro la Bulgaria,... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Europei azzurri Europei U.18: azzurri ko con la Bulgaria Corriere dello Sport Europei U.18: l'Italia cede al tie break alla Bulgaria

Gli azzurrini si inchinano soltanto dopo una lunga battaglia alla squadra di Stoev che si impone 2-3 (25-16, 13-25, 24-26, 25-21, 11-15) e conquista il primo posto nella Pool 1. Per la squadra di Fani ...

Milik, la Roma si allontana. Viola difficile: lui chiede 5 mln. Il Napoli guarda all’estero

Sempre più complicato lo scambio con i giallorossi con Under, perché Dzeko potrebbe restare nella Capitale. Per gli azzurri è un caso da risolvere Soluzione estera. Il Napoli ha cominciato a guardarsi ...

