Dirigente ‘Gullace’ | d’accordo su posticipo apertura

Roma – "Sono d'accordo con la proposta di posticipare la riapertura delle scuole del Lazio. I banchi monoposto non sono arrivati, tranne che in rare eccezioni, i docenti mancano, i lavori di edilizia leggera non sono stati fatti o almeno non dappertutto". Alessandra Silvestri, Dirigente scolastica del liceo 'Gullace' di Roma, concorda con la richiesta dell'Anp Lazio di aprire le scuole dopo il referendum del 20-21 settembre. "Oltre a questi enormi problemi che ci hanno costretto a riconfigurare le aule, vanificando tutto il lavoro estivo, abbiamo anche i problemi ordinari. Chiediamo quindi con viva forza un rinvio al fine di garantire un avvio dell'anno scolastico, se non sereno, almeno strutturato", conclude.

