Colleferro, nell’ordinanza il racconto dei testimoni: “Si accanivano contro Willy. Calci e pugni mentre era a terra, non si è più rialzato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’arrivo del suv dell’Audi, cinque tizi che picchiano chiunque si avvicino loro. E a un certo punto si accaniscono su un ragazzo: Willy Monteiro Duarte. I pezzi del puzzle cominciano a prendere il loro posto. E comincia ad essere più chiaro il caso di Colleferro, la cittadina dove la notte tra sabato e domenica il giovane di 21 anni è stato ucciso a Calci e pugni. In 14 pagine di ordinanza il gip di Velletri mette in ordine le testimonianze delle persone presenti nei pressi del pub Due di picche. E spiega perché ha deciso di convalidare la detenzione in carcere per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e per Mario Pincarelli. Francesco Belleggia, invece, va agli arresti domiciliari: è uno dei cinque indagati, l’unico che ieri ha smentito la ricostruzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

