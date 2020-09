Colleferro, la madre dei fratelli Bianchi: “Non sono stati loro a uccidere Willy” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “sono sicura che non sono stati loro a ucciderlo, una mamma certe cose le sa”. Antonietta di Tullio è la madre dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, due dei ragazzi arrestati per l’omicidio del giovane Willy, massacrato a Colleferro per aver sedato una rissa. Piange per quello che è successo al giovane ucciso, piange anche per i suoi figli, secondo lei esposti alla pubblica gogna. “Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!”. Ne è convinta Antonietta di Tullio, intervistata dal Corriere della Sera. Sulla morte di Willy aggiunge: “Parlo come ... Leggi su italiasera

