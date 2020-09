Calciomercato Verona – Affari e trattative 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Affari e trattative mercato Verona – L’Hellas Verona come da nota apparsa sui propri canali ufficiali comunica la rescissione consensuale con il giocatore Šimon Štefanec. Comunicato ufficiale – Rescissione Šimon Štefanec Hellas Verona FC comunica la rescissione consensuale del contratto che legava Šimon Štefanec al Club gialloblù, che augura le migliori soddisfazioni professionali al 22enne calciatore slovacco per il prosieguo della sua carriera sportiva. Kumbulla vestirà la maglia biancoceleste? La trattativa tra la Lazio e l’Hellas Verona per Marash Kumbulla è di nuovo in corso, il difensore albanese è tornato nel mirino del club biancoceleste che nelle ultime ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Verona, sondaggio per #BorjaValero. E inoltre c'è il sì di #Tameze - DiMarzio : #Calciomercato | La #Lazio torna su #Kumbulla - zazoomblog : Calciomercato Fiorentina: se Benassi andrà al Verona Borja Valero potrà tornare - #Calciomercato #Fiorentina:… - Hellas1903it : Centrocampo Verona, prosegue la trattativa per Benassi - marcomiluzio87 : Se #Cornelius dovesse andare al #Benevento, è la volta che mi incateneró davanti agli uffici dell'uomo inutile di C… -