Belen Rodriguez, l’ex fidanzato tra i nuovi corteggiatori di Uomini e Donne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dal passato sentimentale di Belen Rodriguez spunta Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano della showgirl che ora approda come corteggiatore a Uomini e Donne. Simone è infatti apparso nelle prime puntate della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi tra i pretendenti maschili che compongono il parterre del trono over. in riproduzione.... La storia tra Simone Bolognesi e Belen Rodriguez Come riporta il sito Biccy.it, Simone Bolognesi ha avuto una storia con Belen a partire dal 2003, quando lei aveva appena 19 anni. Il loro legame è durato due anni e diverso tempo dopo, nel ... Leggi su tvzap.kataweb

