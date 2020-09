Attacco di tosse per Macron in visita a scuola, e si copre la bocca con la mano e non il gomito," (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non si tratta di Covid-19 ma l'Attacco di tosse avuto da Emmanuel Macron, mentre era in visita ieri pomeriggio in un liceo di Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, è diventato un caso, con il ... Leggi su europa.today

CM_Memorabili : Attacco di tosse di Macron in visita ad una scuola: la gaffe diventa virale [+VIDEO] - beppebottero : RT @Open_gol: Il presidente francese stava spiegando agli studenti le regole da seguire durante la pandemia, come cercare di tossire nel go… - andy77ssl : RT @Open_gol: Il presidente francese stava spiegando agli studenti le regole da seguire durante la pandemia, come cercare di tossire nel go… - Dome689 : RT @Open_gol: Il presidente francese stava spiegando agli studenti le regole da seguire durante la pandemia, come cercare di tossire nel go… - Open_gol : Il presidente francese stava spiegando agli studenti le regole da seguire durante la pandemia, come cercare di toss… -