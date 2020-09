AstraZeneca interrompe la sperimentazione sul vaccino COVID-19 a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo un rapporto del New York Times, un partecipante del Regno Unito è stato affetto da mielite trasversa, una sindrome infiammatoria che colpisce il midollo spinale ed è spesso provocata da infezioni virali. AstraZeneca ha sospeso le sperimentazioni globali, comprese le grandi sperimentazioni in fase avanzata, del suo vaccino sperimentale contro il coronavirus a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante allo studio. Il vaccino, sviluppato con l’Università di Oxford, è visto come uno dei principali candidati globali contro il coronavirus e la sospensione dello studio offusca le prospettive di un potenziale lancio entro la fine dell’anno come fino ad oggi prospettato ... Leggi su databaseitalia

