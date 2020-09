Aspettando l'Expo 2021, fine settimana dedicato al Chianti Classico (Di mercoledì 9 settembre 2020) Greve in Chianti, Firenze,, 9 settembre 2020 - "Aspettando Expo del Chianti Classico 2021" approda in piazza Matteotti. Non sarà la rassegna, come da 49 anni è stata vissuta da tutti gli appassionati, ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Expo Aspettando l'Expo 2021, fine settimana dedicato al Chianti Classico LA NAZIONE Aspettando l'Expo 2021, fine settimana dedicato al Chianti Classico

Greve in Chianti (Firenze), 9 settembre 2020 - “Aspettando Expo del Chianti Classico 2021” approda in piazza Matteotti. Non sarà la rassegna, come da 49 anni è stata vissuta da tutti gli appassionati, ...

Aspettando l’Expo 2021: fine settimana dedicato a sua maestà il vino Chianti Classico

Sabato 12 e domenica 13 settembre entra in scena in piazza Matteotti un’edizione ridotta, legata alle misure anticovid. La manifestazione si terrà senza espositori. In piazza solo uno stand con le eti ...

Greve in Chianti (Firenze), 9 settembre 2020 - “Aspettando Expo del Chianti Classico 2021” approda in piazza Matteotti. Non sarà la rassegna, come da 49 anni è stata vissuta da tutti gli appassionati, ...Sabato 12 e domenica 13 settembre entra in scena in piazza Matteotti un’edizione ridotta, legata alle misure anticovid. La manifestazione si terrà senza espositori. In piazza solo uno stand con le eti ...