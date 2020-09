«Willy? Non l’abbiamo toccato». I fratelli Bianchi davanti al gip fanno gli spavaldi e negano tutto (Di martedì 8 settembre 2020) Willy? Non l’abbiamo toccato, non siamo stati noi. Così i due fratelli Marco e Michele Bianchi davanti al gip. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto hanno respinto ogni accusa: “Non abbiamo toccato Willy Monteiro. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere“. E ancora:”Siamo dispiaciuti e distrutti perché siamo accusati di un omicidio che non abbiamo commesso”. Il racconto dell’amico di Willy spavaldi e provocatori, come sempre. In barba al racconto di numerosi testimoni e senza mostrare segni di pentimento. Il testimone principale è Federico Zurma, l’amico che Willy voleva difendere: “Si è messo tra me ... Leggi su secoloditalia

